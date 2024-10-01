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Нарколабораторию ликвидировала полиция в Тюмени

Происшествия, 12:34 11 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подпольную нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в частном доме по ул. Лесной в Тюмени. Задержаны трое подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что злоумышленники арендовали жилое помещение и приобрели в сети Интернет оборудование и прекурсоры, для изготовления сильнодействующего наркотика.

При обследовании лаборатории полицейские обнаружили и изъяли магнитную мешалку, пробирки, весы, пластиковые и стеклянные ёмкости, 73 литра химических жидкостей.

По предварительным расчётам, задержанные планировали реализовать посредством закладок порядка 20 тыс. разовых доз запрещённого вещества.

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# наркотики , уголовное дело

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