Нарколабораторию ликвидировала полиция в Тюмени
Происшествия, 12:34 11 октября 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Подпольную нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в частном доме по ул. Лесной в Тюмени. Задержаны трое подозреваемых, возбуждено уголовное дело.
Установлено, что злоумышленники арендовали жилое помещение и приобрели в сети Интернет оборудование и прекурсоры, для изготовления сильнодействующего наркотика.
При обследовании лаборатории полицейские обнаружили и изъяли магнитную мешалку, пробирки, весы, пластиковые и стеклянные ёмкости, 73 литра химических жидкостей.
По предварительным расчётам, задержанные планировали реализовать посредством закладок порядка 20 тыс. разовых доз запрещённого вещества.