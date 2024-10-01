78,5% соискателей Тюменской области находят работу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 тыс. 429 жителей Тюменской области обратились за содействием в трудоустройстве в службу занятости. 28 тыс. 610 человек, то есть 78,5% нашли работу по данным регионального департамента труда и занятости на 1 октября.

По количеству вакансий лидирует сфера строительства, где требуется 4 тыс. 71 работник. Научной и технической деятельностью смогут заняться 3 тыс. 549 соискателей.

Трудоустроиться в области образования предлагают 3 тыс. 401 специалисту. 2 тыс. 450 сотрудников примут в направлении сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство, пишет "Вслух.ру".

Кадровый центр "Работа России" в Тюмени находится по адресу ул. Республики, 204в, корп. 3. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05. Интерактивный портал департамента для соискателей и работодателей.