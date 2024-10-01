"Музей Библии Урала" откроется в тюменском ЦУМе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Историческая выставка "Музей Библии Урала" откроется в тюменском ЦУМе. Экспозицию составят экспонаты и уникальные артефакты, связанные с библейской тематикой на Урале.

"Площадка для новой выставки выбрана не случайно. Уже несколько лет здесь открыты для посещения два музея "Историческое оружие" и "Музей развития Тюмени", - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

По её словам, сегодня торговые центры трансформируются, появляются новые локации и темы для привлечения тюменцев и гостей города.

Новая выставка предлагает посетителям окунуться в древние страницы истории и культуры и предлагает ознакомиться с действительно уникальными экспонатами.

Отдельный и очень значимый плюс - выставка бесплатная и каждый для себя может найти что-то интересное. Экскурсию сопровождает профессиональный гид.

Посетителей также ждёт интерактив. С помощью станка Гутенберга можно поучаствовать в процессе книгопечатания, а также ознакомиться с историей создания папирусов.

Для ценителей исторических книг представлены библии разных эпох, в том числе бесценный раритет изданный первопечатником Иваном Фёдоровым.