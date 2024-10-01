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Под Ишимом водителям напомнили о дорожной безопасности в непогоду

Общество, 17:09 11 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Быть предельно внимательными в условиях снегопада и гололёда, а также сменить летнюю резину на зимнюю призвали автомобилистов участники межведомственной акции на автодороге Иртыш - Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вблизи Ишима руководитель муниципального отдела Госавтоинспекции Виктор Ларионов, начальник отдела образования администрации Ишимского района Виктор Скоробогатов, представители автошколы и сотрудники МЧС напомнили водителям о необходимости строго соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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