Водолечебная ванна появилась в реабилитационном центре "Родник"
Новая многофункциональная водолечебная ванна появилась в физиотерапевтическом отделении Областного реабилитационного центра "Родник". Она используется для проведения подводного струевого душ-массажа, а также для гидротерапевтических процедур за счет дополнительных опций — аэромассажа, хромотерапии и подводного гидромассажа., сообщает пресс-служба учреждения.
На тело пациента воздействуют направленные струи воды различной формы и силы и воздушные пузырьки, а хромотерапия добавляет свет широкой цветовой гаммы.
"Высокая эффективность водолечения достигается за счет расслабления пациента, находящего в воде в комфортной температуре, снятия спазмов и мышечного напряжения. Мы назначаем процедуру детям с ДЦП, сколиозом, остеохондрозом и ВСД", сказала заместитель по лечебно-оздоровительной работе реабилитационного центра Елена Ламанова.
Физиотерапевтическое отделение "Родника" также предлагает клиентам лекарственные и минеральные ванны, спелеотерапию, грязелечение, аппаратную физиотерапию и другие.