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Водолечебная ванна появилась в реабилитационном центре "Родник"

Общество, 15:03 13 октября 2024

ОРЦ "Родник" | Фото: ОРЦ "Родник"

Новая многофункциональная водолечебная ванна появилась в физиотерапевтическом отделении Областного реабилитационного центра "Родник". Она используется для проведения подводного струевого душ-массажа, а также для гидротерапевтических процедур за счет дополнительных опций — аэромассажа, хромотерапии и подводного гидромассажа., сообщает пресс-служба учреждения.

На тело пациента воздействуют направленные струи воды различной формы и силы и воздушные пузырьки, а хромотерапия добавляет свет широкой цветовой гаммы.

"Высокая эффективность водолечения достигается за счет расслабления пациента, находящего в воде в комфортной температуре, снятия спазмов и мышечного напряжения. Мы назначаем процедуру детям с ДЦП, сколиозом, остеохондрозом и ВСД", сказала заместитель по лечебно-оздоровительной работе реабилитационного центра Елена Ламанова.

Физиотерапевтическое отделение "Родника" также предлагает клиентам лекарственные и минеральные ванны, спелеотерапию, грязелечение, аппаратную физиотерапию и другие.

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