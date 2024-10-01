227 ДТП произошло на дорогах Тюменской области в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

227 ДТП произошло на федеральных автодорогах Тюменской области в 2024 году. В них погибли 59 человек, 354 человека ранены. Число погибших на федеральных трассах людей снизилось почти на четверть, по сравнению с 2023 годом. Автоинспекторы проводят разъяснительную работу на трассах, предупреждая водителей об опасности больших скоростей в период межсезонья, а также объясняют необходимость смены резины на автомобилях, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим, автолюбителям рекомендуют принять дополнительные меры безопасности. "Водителям нужно быть готовым к резкой смене погодных условий. Необходимо перейти на зимнюю резину, избегать резких маневров в пути и сбавить скорость, в первую очередь при движении по федеральным автодорогам", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.