На тюменском форуме КПД сформируют параметры работы кинокомиссии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Параметры работы кинокомиссии в Тюменской области сформируют на сессии "Инструменты развития кино", которую проводят на форуме КПД в Тюменском технопарке 12 октября.

Участники отвечают на два вопроса - какие меры поддержки будет осуществлять организация и кто войдет в ее состав.

"Тема кинокомиссии входит в стратегию развития креативных индустрий Тюменской области до 2030 года. Это один из ключевых тезисов, который значит, что правительство формат данного органа прорабатывает не просто на словах, а максимально серьезно, то есть документально. Мы уже стоим на пороге следующего шага", — подчеркнул генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чтобы у режиссеров, продюсеров и других представителей киносферы в регионе было понимание, как должна действовать кинокомиссия, с ними поделились опытом работы аналогичных структур в Екатеринбурге и ХМАО. Менеджер кинокомиссии Свердловской области Дарья Пастухова рассказала, что они определяют размер субсидии из расчёта 20% от фактического объёма понесённых затрат, связанных с производством фильма или проекта ленты на территории области. При этом, максимальный размер не может превышать 40%.

Кроме этого, они помогают командам согласовывать перекрытие дорог, локации, съемки с дронов и прочее.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Югре также максимально стараются поддерживать инициаторов, которые заходят в субъект и стараются показывать культурный код региона, связанный с малочисленными народами севера.

"У нас есть кинофестиваль "Дух огня". На него приезжают кадры в большом количестве, получают новый опыт наши местные ребята и метры киноиндустрии. Мы стали сотрудничать с Индией и АОЭ, чтобы привозить их к нам, так как есть точки соприкосновения уникальности культуры", — заявила руководитель проекта "Развитие креативных индустрий в Югре" Маша Залевская.

В Тюменской области на данный момент предлагают, что кинокомиссия должна решать бюрократические вопросы, договариваться с властями, подбирать локации, доставать реквизиты и оборудование.

Напомним, что форум креативных предпринимателей "КПД" включает пять направлений. Это инструменты развития для креативного предпринимательства, привлечение кадров, партнерство, инвестиции и направление "Новый облик Тюмени", связанное с развитием города.

Виктория Макарова