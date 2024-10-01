Победители конкурса "Miss and Mister Effulgence Tyumen" отправятся в Москву

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трое победителей конкурса "Miss and Mister Effulgence Tyumen 2024" — Василиса Рыбалкина, Ксения Чемеренко и Дарья Исаенко — поедут на гранд-финал в Москву. Также им вручили контракты на год продвижения.

Финал конкурса проходил в спортивном комплексе "Зодчий" в несколько этапов. Первый включал в себя интервью, второй — дефиле, позирование. Члены жюри смотрели на харизму детей, на то, как они ведут себя на сцене, работают с залом.

"У нас самые добрые конкурсы красоты, потому что каждая девочка получает приз. Дети счастливы. Даем возможность стать увереннее в себе благодаря участию в нашем конкурсе. Чтобы выделить каждого ребенка, мы дарим подарки — корону и ленточку с указанием титула. Было тяжело определиться с выбором победителей, невозможно среди трех детей выбрать кого-то одного", — сказала учредитель конкурсов красоты Алина Каракулина.

Отметим, на финале можно было увидеть участников разных возрастов — от одного года до 50 лет. Среди победителей оказалась пятилетняя Василиса Рыбалкина из Салехарда. Она очень рада своей победе.

Ближайшее событие состоится уже 2 февраля. Это конкурс красоты "Великолепные мисс и мистер Тюмень 2025".

"Конкурсы красоты делают каждую девочку уникальной. Также принимают участие мальчики, которые раскрывают свои таланты, готовят номера. Это очень важно, потому что каждому ребенку придает уверенности. Также родителям приятно увидеть своего ребенка на большой сцене сияющим", — сказала региональный представитель конкурса красоты в Тюмени Александра Казак.

Инна Пахомова