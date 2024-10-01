Именитые спортсмены Тюменского района поделились секретом успеха с земляками

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Именитые спортсмены Тюменского района встретились с членами клуба активного долголетия "Валентина" и школьниками в Винзилинской библиотеке.

Своими историями успеха в спорте поделились мастер спорта России по биатлону и полиатлону, многократный призер всероссийских и областных спортивных игр Вера Копнина, лидер клуба активного долголетия "Валентина", популяризирующего здоровый образ жизни, Валентина Дербенева и многократный участник марафонов и фестивалей бега Виктор Новиков.

Это герои книги "100 лет. 100 лиц. 100 историй". В издании 2023 года собраны истории людей, благодаря которым развивается муниципалитет: от знаменитых купцов и меценатов, передовиков советской эпохи до сегодняшних молодежных лидеров и олимпийских чемпионов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.