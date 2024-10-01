В Тюмени подвели итоги выставки "Тюменская марка"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Итоги выставки "Тюменская марка" подвели в областной столице, сообщает информационный центр правительства региона.

Событие проходило в технопарке 11 и 12 октября. Участие приняли не только городские компании, но и производители из Тобольска, Ишима, Заводоуковского городского округа и Тюменского района. На полях выставки подписали соглашения о сотрудничестве муниципалитетов с городом.

Для посетителей организовали творческие перформансы, для юных гостей — мастер-классы, работали аниматоры. Выставка была интегрирована с форумом креативных предпринимателей "КПД". Среди гостей разыграно более 65 ценных подарков.

Также на площадке мероприятия был представлен арт-объект, посвященный 80-летию Тюменской области.