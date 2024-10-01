  • 14 октября 202414.10.2024понедельник
  • USD96,0686
    EUR105,1095
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

В Тюмени подвели итоги выставки "Тюменская марка"

Общество, 20:12 14 октября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Итоги выставки "Тюменская марка" подвели в областной столице, сообщает информационный центр правительства региона.

Событие проходило в технопарке 11 и 12 октября. Участие приняли не только городские компании, но и производители из Тобольска, Ишима, Заводоуковского городского округа и Тюменского района. На полях выставки подписали соглашения о сотрудничестве муниципалитетов с городом.

Для посетителей организовали творческие перформансы, для юных гостей — мастер-классы, работали аниматоры. Выставка была интегрирована с форумом креативных предпринимателей "КПД". Среди гостей разыграно более 65 ценных подарков.

﻿

Также на площадке мероприятия был представлен арт-объект, посвященный 80-летию Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , Тюменская марка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:03 14.10.2024Более 900 тысяч нарушений ПДД выявили камеры фотофиксации в Тюменской области
20:43 14.10.2024Итоги окружного студенческого семинара "Движения первых" подвели в Тюмени
20:12 14.10.2024В Тюмени подвели итоги выставки "Тюменская марка"
19:51 14.10.2024Участок улицы Володарского в Тюмени временно перекроют 15 октября