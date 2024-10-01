33 миллиона рублей похитили мошенники у жителей Тюменской области за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

91 житель Тюменской области пострадал от рук телефонных и интернет-мошенников за неделю. Общая сумма похищенных денежных средств составила 33 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3 млн рублей. Так, неизвестный, используя российский абонентский номер, позвонил в мессенджере жительнице областного центра и представился сотрудником Банка России.

В ходе разговора злоумышленник обратился к ней по имени и отчеству, сообщил о том, что по ее банковской карте фиксируются сомнительные операции, в том числе оформления кредитов третьими лицами. По указанию мужчины местная жительница оформила кредиты в разных банках на сумму 3 млн рублей. Деньги по указанию афериста через банкомат она перечислила на якобы "безопасные" счета. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия не подозревала.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.