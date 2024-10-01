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Урожай зерна в Тюменской области прирос еще на 12 тыс. тонн за сутки

Экономика, 15:10 15 октября 2024

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Погодные условия внесли свои коррективы в уборочную кампанию в Тюменской области. Работы в полях не останавливаются, задача аграриев - полностью убрать урожай до наступления стойких холодов.

По данным регионального департамента АПК, обмолот зерновых и зернобобовых культур завершен на площади 645 тыс. 342 гектара - плюс около 6 тыс. гектаров за минувшие сутки. Валовый сбор составил 1 млн 588 тыс. 217 тонн, суточный прирост - почти 12 тыс. тонн. В разрезе культур большую часть занимают яровые - 1, 4 млн тонн. Гороха намолочено 154,3 тыс. тонн.

Технические культуры убраны с площади 32 тыс. 719 гектаров. При средней урожайности 18 ц/га намолот на 14 октября составляет 57 тыс. 743 тонны.

Картофеля накопано 193 тыс. 970 тонн. Урожай овощей открытого грунта - 41 тыс. тонн. Из них больше всего капусты - 16,4 тыс. тонн.

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# АПК , уборочная

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