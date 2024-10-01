О своей работе рассказали тюменские депутаты Виктор Корчагин и Николай Моисеев

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Самыми актуальными для жителей избирательного округа № 23, где работает депутат Тюменской городской думы Виктор Корчагин, остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, оказание материальной поддержки, а также организации мероприятий.

Значительное внимание на протяжении года депутат уделял взаимодействию с жителями округа и города. В общественную приёмную Виктора Михайловича с разными вопросами обращались тюменцы и общественные организации областного центра.

По обращениям граждан проведены обходы, в том числе с главой управы Восточного административного округа. В частности, по их результатам приняты меры по устранению недочётов в благоустройстве и содержании спортивных и детских площадок.

В соответствующие органы были направлены запросы. Поступившие в течение года обращения граждан были рассмотрены в установленные законом сроки, а также перенаправлялись в администрацию Тюмени и должностным лицам.

Важной частью деятельности Виктора Корчагина стала поддержка проходящих на избирательном округе спортивных мероприятий. За отчетный год прошло несколько турниров по мини-футболу. Финансовую поддержку в проведении оказывал депутат.

Также оказывалась помощь спортсменам Тюменской области, в том числе, детям с поражением опорно-двигательного аппарата, участвующих в чемпионате России по танцам на колясках. Депутат поспособствовал проведению городского фестиваля "Лучик света". При спонсорской помощи Виктора Корчагина прошёл турнир по каратэ "Содружество клубов — 2023".

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На территории одномандатного избирательного округа № 8, где работает депутат гордумы Николай Моисеев, проживает около 30 тыс. человек. Округ включает в себя жилые районы Мелиораторов, Березняковский, Казарова, Верхний Бор и часть Парфенова, а также более 130 садоводческих товариществ.

За последние годы на этих территориях при непосредственном участии и содействии депутата произошли серьёзные перемены в развитии социальной инфраструктуры, дорожного и жилищного строительства.

Так, в июле 2023 года оборудована и начала работу врачебно-медицинская амбулатория по ул. Казаровской. С августа 2023 года в жилом районе Березняковский введено в эксплуатацию новое здание детского сада "Березка". В районе Мелиораторов началось строительство школы на 1 тыс. 101 место по ул. Апрельской.

За год на рассмотрение депутата поступило 30 письменных обращений и 100 устных, из которых были разрешены положительно — 49, по 70 обращениям были предоставлены разъяснения и консультации. 11 обращений ещё находятся в работе.

В основном обращения связаны с неудовлетворительным содержанием жилищного фонда, некачественным предоставлением жилищно-коммунальных услуг, работой общественного транспорта, ремонтом и строительством дорог, обустройством дорожной инфраструктуры, благоустройством дворов.

Наказы, поступившие от жителей округа во время выборной кампании, проходившей в августе - сентябре 2023 года, направленные на улучшение благосостояния и жизни граждан, сведены в единый реестр и переданы для исполнения в администрацию Тюмени. 141 наказ депутату утверждён на заседании Тюменской городской думы VIII созыва.

Николай Ступников