Алексей Райдер рассказал тюменским студентам об истории развития региона

| Фото: Российское общество «Знание» | Фото: Российское общество «Знание»

Просветительскую встречу в формате открытого диалога провел заместитель губернатора Тюменской области, заместитель председателя наблюдательного совета регионального отделения Российского общества "Знание" в Тюменской области Алексей Райдер. Он рассказал студентам вузов и ссузов об истории развития региона на площадке ТюмГУ в рамках трека Знание.Лекторий.

Ребята узнали о самых знаменитых ремеслах, которые развивали тюменские купцы. К примеру, производили сибирское масло и поставляли его к столу королевы Виктории в Англии. Создавали головные уборы, украшавшие членов императорской семьи. Лектор рассказал и об уникальной урало-сибирской росписи, до сих пор вдохновляющей мастеров на создание сувениров, сообщает Российское общество "Знание".

Алексей Райдер отметил, что тюменские традиции прослеживаются в советском наследии. Например, всем известные весы "Тюмень" стали своеобразным символом эпохи.

"Их можно встретить повсюду: от наклеек на продуктах до витрин магазинов. Они красуются в окнах кафе на пешеходной улице Дзержинского. Их ретро-версии украшали советские кинофильмы и были неотъемлемой частью повседневной жизни. Тюменский приборостроительный завод знала вся страна как производителя этих весов, а слово "Тюмень" стало синонимом качества и надежности", – поделился лектор.

Алексей Райдер упомянул об аккумуляторном заводе. Предприятие обеспечивало аккумуляторными батареями все известные марки отечественного автопрома.

Лектор отметил, что в прошлом регион был местом ссылок и переселений целых народов. Сюда отправлялись немцы, латыши, калмыки, чуваши, коми-зыряне и многие другие. Эти люди сохранили свою культуру и внесли вклад в общее развитие региона.

Даже шведы, попавшие в плен под Полтавой, принесли с собой культуру ланкастерских школ, которые стали первыми образовательными учреждениями для детей в Сибири. Они были бесплатными и принимали ребят из всех сословий.

"Тюменская область – это настоящее "мини-зеркало" России. На ее территории проживают представители более 150 национальностей, что свидетельствует о многовековой истории нашего края и культуре сотрудничества всех населяющих его людей. Тюменская область хранит память о своем прошлом, и в то же время открыта для новых идей и развития", – отметил Алексей Райдер.

В финале встречи он рассказал о современном развитии региона. Его инновационных проектах и технологиях, которые превращают Тюменскую область в один из самых перспективных субъектов России.

Мероприятие состоялось в рамках "Школы амбассадоров возможностей Тюменской области". Организаторами выступили Центр компетенций Тюменской области, Тюменский государственный университет, АНО "Россия – страна возможностей" при поддержке Российского общества "Знание".