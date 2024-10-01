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45 тысяч рублей получит пострадавшая от укуса бродячей собаки ялуторовчанка

Происшествия, 18:27 15 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Компенсацию в 45 тыс. рублей ребенку выплатит администрация Ялуторовска за укус бродячей собаки, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в июле девятилетнюю девочку во дворе многоквартирного жилого дома укусила за ногу бесхозяйная собака. Межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с администрации города компенсации морального вреда.

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# компенсация , Ялуторовск

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