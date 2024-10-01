ФСБ пресекла незаконную деятельность сотрудников ресурсоснабжающей компании Тюмени

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В отношении трех сотрудников ООО "Тюмень Водоканал" по факту коммерческого подкупа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УФСБ России по Тюменской области.

Материалы собрали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Тюменской области.

"По версии следствия, подозреваемые, действуя умышленно, получили от представителя подрядчика одной из строительных организаций денежные средства за ускорение процедуры принятия выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения на строящемся объекте и подписание акта технического освидетельствования данных сетей", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тюменской области.

В отношении указанных должностных лиц возбуждено и расследуется два уголовных дела по п. "а" ч. 7 ст. 204 УК России (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

В настоящее время РУФСБ России по Тюменской области проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов их противоправной деятельности.