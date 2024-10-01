Новая подсветка заработала у Знаменского собора в Тюмени

| Фото: управление по коммуникациям АО "СУЭНКО" | Фото: управление по коммуникациям АО "СУЭНКО"

Новая подсветка заработала у здания Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) в Тюмени. При разработке проекта учитывались архитектурные особенности храма, сообщает управление по коммуникациям АО "СУЭНКО".

Особое внимание в освещении уделялось куполам, шатру и апсиде. Всего установлено 8 специализированных опор освещения и 25 прожекторов. Энергетики проложили более 200 м кабеля с последующим благоустройством территории.

Новая подсветка Знаменского собора — часть проекта по созданию современной системы уличного освещения "Светлые кварталы", соглашение о котором подписано в 2023 году между администрацией Тюмени и СУЭНКО.