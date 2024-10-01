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Более 300 тысяч гостей смогут отдохнуть на термальных курортах Тюменской области

Экономика, 17:09 16 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 300 тыс. посетителей смогут отдохнуть на термальных курортах Тюменской области до конца 2024 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Всего в области открыты к посещению 19 геотермальных комплексов и 23 бассейна. В конце октября начнет работу новый источник — "Тобольский".

Отметим, 8 ноября, в День Сибири, в Тюменской области стартует ежегодный фестиваль "Открытие термального сезона". В 2024 году событие объединит не только термальные источники, но и банные комплексы, а также рестораны и отели. Посетителей геотермальных источников региона каждые выходные в течение месяца ждет серия праздничных мероприятий.

Кроме того, в дни открытия все желающие смогут попробовать блюда, вдохновленные термальным сезоном, в местных кафе и ресторанах, а также заказать концептуальные банные практики.

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# отдых , термальные воды , туризм

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