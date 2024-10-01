Более 300 тысяч гостей смогут отдохнуть на термальных курортах Тюменской области
Более 300 тыс. посетителей смогут отдохнуть на термальных курортах Тюменской области до конца 2024 года, сообщает информационный центр правительства региона.
Всего в области открыты к посещению 19 геотермальных комплексов и 23 бассейна. В конце октября начнет работу новый источник — "Тобольский".
Отметим, 8 ноября, в День Сибири, в Тюменской области стартует ежегодный фестиваль "Открытие термального сезона". В 2024 году событие объединит не только термальные источники, но и банные комплексы, а также рестораны и отели. Посетителей геотермальных источников региона каждые выходные в течение месяца ждет серия праздничных мероприятий.
Кроме того, в дни открытия все желающие смогут попробовать блюда, вдохновленные термальным сезоном, в местных кафе и ресторанах, а также заказать концептуальные банные практики.