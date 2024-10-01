Готовность снегоуборочной техники к зиме проверили в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закупленную к зиме технику продемонстировали подрядные организации Тобольска при проверке готовности к сезону. Также проконтролировали готовность транспорта, который находился на консервации и был переоборудован под зимние условия. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

"В Тобольске заключено три контракта, три больших организации осуществляют уборку улиц, парков и скверов. В преддверии сезона проверили готовность техники всех подрядных организаций", — рассказал он.

Глава Тобольска сообщил, что закуплен противогололедный материал, который при необходимости будет использован на Никольском и Сузгунском взвозах, а также в тех местах, где есть в этом необходимость.