В тюменском Рощино уничтожили семена кумина с повиликой

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре

Семена кумина, зараженные сорняком повиликой (Cuscuta spp) уничтожили в международном аэропорту Рощино Тюмени. Карантинный объект обнаружили при проверке ручной клади пассажира, который прилетел из Таджикистана.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре, сжигание зараженной продукции позволяет избежать распространения карантинных объектов.

Всего с начала года в пункте пропуска через государственную границу выявили 12 случаев ввоза заражённой продукции.