В тюменском Рощино уничтожили семена кумина с повиликой
Происшествия, 11:05 17 октября 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре
Семена кумина, зараженные сорняком повиликой (Cuscuta spp) уничтожили в международном аэропорту Рощино Тюмени. Карантинный объект обнаружили при проверке ручной клади пассажира, который прилетел из Таджикистана.
Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре, сжигание зараженной продукции позволяет избежать распространения карантинных объектов.
Всего с начала года в пункте пропуска через государственную границу выявили 12 случаев ввоза заражённой продукции.