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В тюменском Рощино уничтожили семена кумина с повиликой

Происшествия, 11:05 17 октября 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре

Семена кумина, зараженные сорняком повиликой (Cuscuta spp) уничтожили в международном аэропорту Рощино Тюмени. Карантинный объект обнаружили при проверке ручной клади пассажира, который прилетел из Таджикистана.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре, сжигание зараженной продукции позволяет избежать распространения карантинных объектов.

Всего с начала года в пункте пропуска через государственную границу выявили 12 случаев ввоза заражённой продукции.

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