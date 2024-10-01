Специалисты из разных регионов перенимают тюменский опыт реабилитации зависимых

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Стажировочная площадка по помощи семьям, столкнувшимся с алко- и наркозависимостью начала работу в Областном центре профилактики и реабилитации в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Более 100 специалистов из разных субъектов России в течении трех дней будут перенимать тюменский опыт реабилитации таких семей.

В форуме участвуют представители 14 пилотных регионов проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет" и других субъектов. Вторая площадка пройдет также на базе Областного центра профилактики и реабилитации с 23 по 25 октября.

В ходе диалоговых площадок, интерактивных занятий, экскурсий с комментариями, разбора кейсов, проведения мастер-классов специалисты получат новый опыт оказания помощи тем, кто отчаялся освободиться от алко- и наркозависимости.

Гости региона также изучат опыт реализации уникальных региональных программ — проекта "Феникс", предназначенного для взрослого населения, и проекта "Ступени" для подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.

Стажировочная площадка организована по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.