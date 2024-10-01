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Эксперт поделится с тюменскими предпринимателями секретами успешных переговоров

Общество, 08:14 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На профессиональный бизнес-тренинг "Речь и деловая репутация" приглашают предпринимателей Тюмени. Мероприятие состоится 22 октября в мультицентре "Контора пароходства", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Спикером встречи выступит предприниматель, основатель Центра культуры речи "Голос сердца" Ольга Гапеева. Она раскроет следующие темы: "Сила слова в переговорах, бизнесе и семье", "Деловые и личные знакомства: лёгкость в общении и раскрепощение", "Выход в медийность".

Мероприятие организовано совместно с Центром "Мой бизнес" Тюменской области. Регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

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# бизнес , эксперт

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