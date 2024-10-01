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В Заводоуковском лесничестве собрали 400 кг шишек сосны на семена

Общество, 09:28 18 октября 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

400 кг шишек сосны для получения семян собрали в Заводоуковском лесничестве. Это уже вторая акция, в которой участвовали 60 сотрудников регионального департамента лесного комплекса, Тюменской авиабазы и Тюменьлеса.

"Семена с улучшенными наследственными свойствами. Их собирают на лесосеменном участке, заложенном еще в 2001-2008 годах в Заводоуковском лесничестве. На площади 15 гектаров растут более 1,5 тысячи отборных сосен, которые каждый сезон обеспечивают лесную отрасль качественным семенным материалом", - сообщили в департаменте лесного комплекса.

Качество каждой партии семян проверяют эксперты лаборатории Центра защиты леса. Они выдают по итогам исследования удостоверения и сертификаты.

Добавим, что всего в осенне-зимнем сезоне 2024-2025 годов планируется заготовить 404,8 кг семян. В том числе 13 кг семян с улучшенными наследственными свойствами. Для этого специалистам Тюменской авиабазы предстоит собрать с заводоуковского лесосеменного участка более 1,6 т шишек.

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# лесной комплекс , лесовосстановление

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