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Более 20 предпринимателей региона подтвердили участие в бизнес-туре в Упоровский район

Общество, 21:38 17 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 предпринимателей региона подтвердили участие в бизнес-туре в Упоровский район, который состоится 31 октября. Желающие еще успевают зарегистрироваться, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В программе бизнес-тура: знакомство с администрацией района; экскурсия на агрофирму "КРиММ" и другие местные производства; показ инвестиционных площадок и свободных земельных участков; нетворкинг и разбор бизнес-проектов в рамках стратегической сессии "Капитаны бизнеса".

Также предпринимателей ожидает посещение открытой спортивной картинговой трассы – единственной в Тюменской области.

Участие в туре уже подтвердили более 20 предпринимателей из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышмановского городского округа, Тюменского и Ярковского районов.

С начала 2024 года в Упоровском районе реализовано 12 инвестиционных проектов на сумму более 46 млн рублей, создано 49 рабочих мест. В стадии реализации находятся 19 проектов на сумму более 569 млн рублей с созданием 51 рабочего места.

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# бизнесмены , предпринимательство , тур

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