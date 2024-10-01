Семья Зубаревых представляет Тюменскую область на форуме "Семейный совет" в Москве

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Семья Зубаревых из Ялуторовского района представляет Тюменскую область на демографическом форуме "Семейный совет" в Москве, сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятие началось 17 октября во Дворце пионеров на Воробьевых горах. В числе участников - победители Всероссийского конкурса "Семья года".

Тюменская семья Зубаревых приняла участие в работе круглого стола: "Секреты семейного счастья. Как сохранить крепкую семью".

По информации регионального департамента социального развития, 18 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественная церемония награждения семей-победителей Всероссийского конкурса "Семья года".