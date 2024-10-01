Тюменский эксперт рассказал о смене трендов в покупке квартир

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смена трендов произошла на рынке первичного жилья в Тюмени. По словам сертифицированного аналитика рынка недвижимости Светланы Молодкиной, отмечается снижение средней площади продаваемых в новостройках квартир.

"Это связано со сменой тренда – ранее жилье в новостройках приобретали для инвестиционных вложений, после отмены программ с господдержкой, стали покупать квартиры больше для собственного проживания", - пояснила эксперт на заседании пресс-клуба, организованном Союзом строителей Тюменской области 17 октября.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она отметила, что по данным на конец сентября, застройщики представили на первичном рынке жилья 30 тыс. квартир. Это - очередной рекорд. Объем предложений вырос по всем районам города.

"Даже с учетом ввода и снижения темпов вывода новых проектов на рынок, на ближайший 2025 год дефицита не ожидается, - резюмировала Светлана Молодкина. – Больше всего предложений от застройщиков в районах Московского и Червишевского трактов, Тюменской слободы. Развиваются активно район Алебашево, первые объекты появились в Гилево, Ватутина. Некоторый дефицит отмечается в Восточной части города. 50 процентов от всего количества предлагаемых к продаже квартир – однокомнатные. Это не сегмент студий, в большей степени застройщики делают сейчас акцент на классическом варианте квартиры средней площадью до 38 квадратных метров. Также большая доля у двухкомнатных квартир".

По итогам девяти месяцев на первичном рынке прирост стоимости составил 9,1 %. На текущий момент показатель находится на уровне 137 тыс. 870 рублей за квадратный метр. Объем продаж в новостройках снизился на 22,7% к прошлому году. Основной поток покупателей использует семейную ипотеку, растет доля сделок по рассрочке платежа.

"61 процент сделок приходится на резидентов нашего города, 28 процентов – на жителей северных регионов, 11 процентов – других субъектов России. Последний показатель еще год назад был в два раза меньше. Это не только те, кто переезжает в Тюмень, но и желающие инвестировать свои средства в тюменскую недвижимость", - дополнила аналитик.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, ранее в ходе пресс-клуба было заявлено о том, что объем строительства по итогам года превысит два млн кв. м. за девять месяцев в регионе зарегистрировали права по более 25,3 тыс. договоров долевого участия, что на четверть превышает данные того же периода годом ранее.

Оксана Корнеенкова