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В Тюменской области планируют сдать более двух миллионов "квадратов" жилья за год

Экономика, 16:47 17 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более двух млн кв. м жилья планируют сдать в Тюменской области за 2024 год. Из этого объема равные доли приходятся на ИЖС и строительство многоквартирных домов.

Об этом рассказал начальник управления госстройнадзора по Тюменской области Главного управления строительства Евгений Фомин на заседании пресс-клуба 17 октября. Организовано мероприятие Союзом строителей Тюменской области с участием застройщиков и представителей ведомств.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Прошлый год был рекордным по вводу жилья – в эксплуатацию сдали два миллиона 485 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы темпы не сбавили – введен один миллион 931 тысяча квадратных метров. Из этого объема на жилье приходится более 900 тысяч квадратных метров. Задел на будущее в Тюменской области имеется – выдали 384 разрешения на строительство, в рамках которых будет введено в эксплуатацию около пяти миллионов 163 тысячи квадратных метров жилья", - привел данные руководитель управления.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что выданные разрешения на строительство реализуют 125 застройщиков. Дома будут возведены в рамках в перспективе двух-трех лет.

Отметим, это первое заседание пресс-клуба. Он был создан 20 лет назад для осбуждения актуальных тем строительного рынка региона. В текущих услвиях было решено возобновить такой формат. Первое осбуждение посвятили ситуации в отрасли и на первичном рынке недвижимости.

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Оксана Корнеенкова

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство жилья

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