Более 25,3 тысяч прав на основании договоров "долевки" зарегистрировали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 тыс. 358 прав на основании договоров долевого участия зарегистрировали в Тюменской области с января по сентябрь 2024 года. Это на 25 % больше, чем за девять месяцев годом ранее.

Такие данные привел заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко на первом заседании пресс-клуба 17 октября. Организовано деловое событие Союзом строителей Тюменской области с участием застройщиков и представителей региональных ведомств.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Всего за девять месяцев на кадастровый учет поставили 115 домов, что на 8,5 процентов больше, чем годом ранее. Формат подачи документов на регистрацию за дольщиков в Тюменской области применяет 61 застройщик. С начала года таким образом подали одну тысячу 111 заявлений, 88,3 процентов из них в электронном виде", - уточнил Игорь Ткаченко.

По его словам, за последние годы максимальное количество услуг ведомства перевели в цифровой формат. В процедуру регистрации вовлечены теперь в первую очередь профессиональные участники рынка – органы власти, представители кредитных организаций и застройщики. Все меньше случаев остается для того, чтобы сам гражданин – дольщик обращался с заявлением о регистрации прав и кадастровом учете. Сокращены значительно и сами сроки регистрации.

"В пять раз сокращен срок по регистрации прав с шести дней в 2020 году до 1,1 дня. Точно также это касается и кадастрового учета: с четырех до 1,4 дня. В электронном виде по ипотеке мы пришли к объему регистраций за 80 процентов, начиная с 2022 года. Благодаря реализуемому Росреестром проекту "За 24 часа" ипотечный пакет, если он подготовлен качественно, регистрируется в течение суток", - пояснил Игорь Ткаченко.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее в рамках заседания пресс-клуба было озвучено, что за 2024 г. в Тюменской области планируют сдать более 2 млн кв. м жилья.

Оксана Корнеенкова