Конкурс "Школьный агростартап" в Тобольском районе планируют сделать масштабнее

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Конкурс бизнес-идей "Школьный агростартап", который проводится в Тобольском районе, планируют сделать масштабнее. Глава муниципального образования Леонид Митрюшкин хочет, чтобы в нем смогли принимать участие дети и из других районов Тюменской области.

Количество участников конкурса увеличивается с каждым годом, отметил он. По мнению главы, привлечение ребят из других районов сделает конкурс более интересным, возрастет конкуренция.

"Конкурс дает возможность нашим детям не только написать проект, но еще и реализовать его. Побывал у всех победителей, посмотрел, какие интересные инициативы претворяются в жизнь. Учреждена денежная премия. Ее можно использовать на реализацию бизнес-идей. Мы работаем в сотрудничестве и с Росельхозбанком, и с аграрным университетом Северного Зауралья, и другими организациями", — поделился глава района.

Леонид Митрюшкин подчеркнул, что "Школьный агростарап" это не просто конкурс, а целый образовательный процесс. В ходе него детей обучают основам ведения бизнеса. Номинаций несколько: животноводство, растениеводство, сельский туризм и свободное направление. Призовой фонд составляет 200 тыс. рублей. Обладатель первого места получают 100 тыс. рублей, второго — 60 тыс. рублей и третьего — 40 тыс. рублей.

"Конкурс дает определенный результат. Для ребенка очень важно, чтобы его идея не легла на полку, а была реализована. У нас все получается, все по-настоящему. Важно, чтобы ребенок понимал, что все, что он делает — не просто игра", — добавил глава Тобольского района.

Напомним, конкурс "Школьный агростартап" проводится в Тобольском районе с 2021 года по инициативе главы муниципального образования Леонида Митрюшкина. За это время шесть детей и подростков получили средства на развитие своих инициатив. Агропроекты юных фермеров-победителей — мини-свиноферма в с. Булашово, фазанье хозяйство в с. Верхние Аремзяны, гусиная ферма в с. Верхние Аремзяны, птичий двор с курами в с. Ворогушино и другие.

Инна Пахомова