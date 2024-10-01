Депутаты облдумы обозначили главные направления бюджета региона на будущий год

| Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы | Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы

Дальнейшее развитие региона и обеспечение социальных обязательств перед гражданами - основные направления предложений по формированию проекта бюджета Тюменской области на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов от членов депутатской фракции "Единой России" в Тюменской областной думе.

"Мы предлагаем предусмотреть в областном бюджете средства, направленные на поддержку многодетных семей и рост рождаемости, - отметил руководитель фракции Андрей Артюхов. - В Тюменской области с 2019 года на 52% выросло число многодетных семей, их в регионе 39 тысяч 600".

Также депутаты предлагают учесть средства на оказание поддержки предприятиям Тюменской области, реализующим проекты в сфере импортозамещения, а также на техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий. Еще одно предложение – предусмотреть возможность введения инвестиционного налогового вычета для компаний, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики.

Значительная часть предложений фракции касается заботы о здоровье населения. Парламентарии выступают за то, чтобы предусмотреть бюджетные ассигнования на продолжение реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения: установку ФАПов, амбулаторий, капитальный ремонт и оснащение оборудованием поликлиник и амбулаторий.

Важен и вопрос патриотического воспитания детей и молодежи, на мероприятия в этом направлении также ежегодно необходимо выделять средства из областного бюджета.

Предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования для того, чтобы обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях повышения доступности среднего профессионального образования и ликвидации дефицита рабочих кадров необходимо предусмотреть в областном бюджете средства на создание дополнительных бюджетных мест в учебных заведениях системы среднего профессионального образования области.

Парламентарии отмечают, что для развития сети почтовой связи, обеспечения доступности почтовых услуг и расширения комплекса услуг почтовой связи нужно выделить средства на приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в Тюменской области, в частности, в сельской местности и отдаленных населенных пунктах.

Депутаты предлагают предусмотреть финансирование на создание комфортной городской среды, строительство и реконструкцию водоочистных сооружений и канализационно-очистных сооружений, на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Тюменской области.

Остается во внимании и туристическая отрасль в регионе - для ее развития необходима поддержка областного бюджета.