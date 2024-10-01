  • 21 октября 202421.10.2024понедельник
  • USD96,4172
    EUR104,8565
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Тюменский бизнес может получить средства для участия в международных выставках

Экономика, 10:02 21 октября 2024

инвестиционное агентство ТО (архив) | Фото: инвестиционное агентство ТО (архив)

Тюменским предпринимателям могут оказать финансовую помощь для участия в международных выставках. Заявки на 2025 год принимает региональный центр поддержки экспорта, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Средства предоставляются на условиях софинансирования для аренды выставочных площадей, оплаты регистрационных взносов и создания индивидуального стенда.

По информации ведомства, в 2024 году мерой поддержки воспользовались несколько компаний, участие позволило им заключить несколько экспортных контрактов.

По вопросам консультаций и экспортной деятельности можно обратиться в центр поддержки экспорта по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 или по телефону 8-922-002-45-20.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционное агентство , предпринимательство , финансовая поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 21.10.2024До 1 млн рублей могут выиграть тюменские студенты на отборочном этапе венчурных игр
10:02 21.10.2024Тюменский бизнес может получить средства для участия в международных выставках
18:46 19.10.2024На заводе "Запсибнефтехим" в Тобольске ежегодно производят 2,5 млн тонн базовых полимеров
18:38 18.10.2024Депутаты облдумы обозначили главные направления бюджета региона на будущий год