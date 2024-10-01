Тюменский бизнес может получить средства для участия в международных выставках

| Фото: инвестиционное агентство ТО (архив) | Фото: инвестиционное агентство ТО (архив)

Тюменским предпринимателям могут оказать финансовую помощь для участия в международных выставках. Заявки на 2025 год принимает региональный центр поддержки экспорта, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Средства предоставляются на условиях софинансирования для аренды выставочных площадей, оплаты регистрационных взносов и создания индивидуального стенда.

По информации ведомства, в 2024 году мерой поддержки воспользовались несколько компаний, участие позволило им заключить несколько экспортных контрактов.

По вопросам консультаций и экспортной деятельности можно обратиться в центр поддержки экспорта по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 или по телефону 8-922-002-45-20.