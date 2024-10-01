Тюменская область представила в Москве кейсы по работе с неблагополучными семьями

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские кейсы по работе с семьями с алко- и наркозависимостями презентовали на Всероссийском совещании руководителей органов опеки и попечительства. Встреча проходит в Москве с 17 по 18 октября, сообщает инфоцентр правительства региона.

Ключевыми темами стали защита прав детей-сирот, поддержка родителей и восстановление детско-родительских отношений. Актуальным является направление работы с семьями, где родители столкнулись с алко- и наркозависимостями. Тюменская область уже сегодня обладает собственными эффективными технологиями реабилитации, которыми делится с коллегами из других регионов.

Презентацию тюменских разработок провела начальник управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития Тюменской области Инга Тигеева.

"Ресурсные семьи, как правило, сами справляются с переломными моментами или негативными событиями. Если же у семьи низкий уровень или вообще отсутствуют ресурсы, то одна или несколько трудных жизненных ситуаций приводят к кризисам. Это, в свою очередь, может привести к тому, что ребенок становится социальным сиротой. Чтобы не допустить этого и помочь им восстановиться, в регионе создана эффективная система поддержки. Сейчас мы работаем над расширением возможностей для организации адресной работы с данной категорий семей", - отметила она.

В Тюменской области создана уникальная модель сопровождения таких семей. В работе задействованы разные ведомства, в том числе органы опеки и попечительства и инспектора по охране прав детства, службы семейного консультирования.

Отметим, что организатор совещания - Минпросвещения России.