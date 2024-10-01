В тюменском реабилитационном центре "Милосердие" произошел пожар

| Фото: скриншот видео МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео МЧС России по Тюменской области

В Центре развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" произошел пожар. Вызов поступил в 5 часов 37 минут. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, шесть из них госпитализированы, сообщает ведомство.

Огонь на 25 квадратах потушили 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Для обогрева людей привлекались два автобуса и подвижный пункт. Погибших нет. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние людей - средней степени тяжести.

В региональном департаменте социального развития, возгорание произошло в хозяйственном помещении, сейчас оно ликвидировано. Проживающие эвакуированы и размещены в социальных учреждениях.

Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара в социальном центре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщают в ведомстве.