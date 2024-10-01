  • 19 октября 202419.10.2024суббота
  • USD96,4172
    EUR104,8565
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

В тюменском реабилитационном центре "Милосердие" произошел пожар

Происшествия, 11:57 19 октября 2024

скриншот видео МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео МЧС России по Тюменской области

В Центре развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" произошел пожар. Вызов поступил в 5 часов 37 минут. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, шесть из них госпитализированы, сообщает ведомство.

Огонь на 25 квадратах потушили 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Для обогрева людей привлекались два автобуса и подвижный пункт. Погибших нет. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние людей - средней степени тяжести.

В региональном департаменте социального развития, возгорание произошло в хозяйственном помещении, сейчас оно ликвидировано. Проживающие эвакуированы и размещены в социальных учреждениях.

Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара в социальном центре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщают в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МЧС России по Тюменской области , пожар , центр Милосердие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:39 19.10.2024В Тюменской области дисквалифицированы семь арбитражных управляющих
11:57 19.10.2024В тюменском реабилитационном центре "Милосердие" произошел пожар
11:01 19.10.202423 нарушения ПДД выявила Госавтоинспекция Тюменской области за вечер
10:41 19.10.2024В Нижнетавдинском районе утонул рыбак