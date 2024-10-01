Жителя Тюменского района задержали с мефедроном

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жителя д. Патрушева задержали сотрудники полиции за незаконное хранение наркотиков. У 47-летнего мужчины был изъят свёрток с мефедроном. Возбуждено уголовное дело.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину, который, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться.

В ходе беседы с полицейскими местный житель нервничал. На вопрос о наличии у него запрещенных веществ он ответил утвердительно.

В присутствии понятых из кармана куртки мужчины был изъят свёрток. Проведённая экспертиза установила, что в нём был мефедрон массой 0,86 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок три года, сообщает УМВД по Тюменской области.