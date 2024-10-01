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В Тюмени ищут подозреваемого в краже денег

Происшествия, 13:47 20 октября 2024

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Личность мужчины, подозреваемого в краже денег, устанавливает тюменская полиция. Днём 17 октября у дома по ул. Александра Пушкина, 11а в ходе распития спиртного, мужчина похитил 46 тыс. рублей из оставленной без присмотра сумки.

Подозреваемый - мужчина 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, на лице имеется борода. Был одет в серую зимнюю куртку с капюшоном ниже бедра, чёрные брюки и чёрные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 29-11-00, либо 102.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

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