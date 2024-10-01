  • 21 октября 202421.10.2024понедельник
  • USD96,4172
    EUR104,8565
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

На тёмной трассе под Тюменью погиб пешеход

Происшествия, 09:51 21 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства гибели пешехода на 11 км автодороги Тюмень - Салаирка вечером 20 октября выясняют сотрудники региональной Госавтоинспекции.

49-летний мужчина шёл по краю проезжей части неосвещенной дороги, в попутном с движением транспорта направлении, его сбил автомобиль LADA Samara.

От полученных травм житель п. Новотарманский скончался на месте. Известно, что стаж за рулём 29-летнего водителя составляет 7 лет.

Комментарий: врио начальника отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Андрея Богданова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 21.10.2024На тёмной трассе под Тюменью погиб пешеход
09:29 21.10.2024Двух человек спасли на минувшей неделе сотрудники противопожарной службы Тюменской области
13:47 20.10.2024В Тюмени ищут подозреваемого в краже денег
12:46 20.10.2024Жителя Тюменского района задержали с мефедроном