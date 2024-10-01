На тёмной трассе под Тюменью погиб пешеход
Происшествия, 09:51 21 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Обстоятельства гибели пешехода на 11 км автодороги Тюмень - Салаирка вечером 20 октября выясняют сотрудники региональной Госавтоинспекции.
49-летний мужчина шёл по краю проезжей части неосвещенной дороги, в попутном с движением транспорта направлении, его сбил автомобиль LADA Samara.
От полученных травм житель п. Новотарманский скончался на месте. Известно, что стаж за рулём 29-летнего водителя составляет 7 лет.
Комментарий: врио начальника отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Андрея Богданова.