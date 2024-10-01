Многодетным семьям доступен сервис "жизненная ситуация"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервис "жизненная ситуация" для многодетных семей запустили на портале госуслуг. Его особенность – услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно, сообщает правительство РФ.

Первые государственные услуги, которые включены в состав "жизненной ситуации": оформление статуса многодетной семьи, оформление электронного удостоверения многодетных.

Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации об оформлении выплат, льгот и документов. Оказание услуг по принципу "жизненных ситуаций" является частью федерального проекта "Государство для людей".

Курирует реализацию федерального проекта "Государство для людей" заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

"Сервис “жизненная ситуация” для многодетных семей поможет не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале. Близкие люди смогут уделить внимание друг другу вместо визитов в ведомства для оформления документов", – прокомментировал вице-премьер Дмитрий Григоренко.