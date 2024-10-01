Тюменский застройщик провел благотворительный концерт для участников СВО и их семей

предоставлено компанией "Меридиан" предоставлено компанией "Меридиан"

Благотворительный концерт для участников специальной военной организации и их семей провел тюменский застройщик "Меридиан" при информационной поддержке проекта "Надежный тыл" в ДК "Торфяник". Участниками стали более 300 человек.

"Это первое мероприятие застройщика подобного формата. Цель его проведения - хоть ненадолго отвлечь наших земляков и их семьи от тревожных мыслей и показать, что сила России - в единстве и сплочении", - сказал представитель застройщика "Меридиан" Александр Ермолаев.

Руководитель проекта "Надежный тыл" Анна Пирожок со сцены также поздравила гостей концерта с наступающим праздником - Днем народного единства, отметила: "Пока мы вместе – мы непобедимы". Поблагодарила участников СВО и их семьи за преданность и службу Родине и пожелала крепкого здоровья, мужества и силы духа.

Депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова рассказала: "Когда общаюсь с нашими ребятами, они всегда говорят, что и пермяки, и ребята из Подмосковья любят быть с нами, потому что у нас все есть. Это все наша с вами работа, в том числе работа наших волонтерских и добровольческих бригад. Это бесценно, когда наши бабушки спорят между собой как правильно вязать сети, потому что сети разные, а они уже знают: какая сеть и для какого отряда нужна. Разбираются, какие окопные свечи заливать… Я очень рада, что я сегодня с вами, я всегда на связи, всегда открыта, всегда рядом!".

Для гостей выступили тюменская кавер-группа PLAYTIME BAND и Владимир Птица. Артисты исполнили всеми любимые хиты "Господа офицеры", "Комбат", "Кукушка" и авторские песни в жанре армейского шансона "Мы вернемся домой", "Надежное плечо", "Не кружите вороны". Владимир Птица впервые для зрителей исполнил специально написанную для этого мероприятия песню "Время мужчин". Под песню "Ты будешь жить", которая сопровождалась видеопрезентацией с портретами погибших тюменских солдат, зрители встали со слезами на глазах.

После концерта публика еще долгое время не расходилась, всем хотелось сфотографироваться с артистами.