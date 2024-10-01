  • 21 октября 202421.10.2024понедельник
  • USD96,4172
    EUR104,8565
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Наркокурьера задержала полиция у лесополосы под Тюменью

Происшествия, 20:02 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека с 45 свертками мефедрона задержали сотрудники полиции в районе д. Патрушева Тюменского района. Общая масса изъятого наркотика составила 35 граммов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Молодого человека, идущего к лесополосе, заметили сотрудники ДПС. В разговоре с полицейскими юноша 2005 года рождения признался, что у него в кармане есть запрещенное вещество, которое он купил для дальнейшей реализации. Следователю молодой человек также сообщил, что работает наркокурьером уже длительное время.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 21.10.2024Наркокурьера задержала полиция у лесополосы под Тюменью
18:09 21.10.2024Нетрезвый подросток на авто въехал в забор дома в Нижнетавдинском районе
14:00 21.10.2024ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Югру
10:35 21.10.2024В Тюменской области за неделю произошло 63 техногенных пожара