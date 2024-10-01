Наркокурьера задержала полиция у лесополосы под Тюменью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека с 45 свертками мефедрона задержали сотрудники полиции в районе д. Патрушева Тюменского района. Общая масса изъятого наркотика составила 35 граммов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Молодого человека, идущего к лесополосе, заметили сотрудники ДПС. В разговоре с полицейскими юноша 2005 года рождения признался, что у него в кармане есть запрещенное вещество, которое он купил для дальнейшей реализации. Следователю молодой человек также сообщил, что работает наркокурьером уже длительное время.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.