Баннер с портретом первого директора разместили на фасаде Юргинской школы

| Фото: Администрация Юргинского района | Фото: Администрация Юргинского района

Юргинская средняя школа присоединилась к патриотическому проекту "Лица Героев". Фасад здания украсил баннер с изображением выдающегося земляка - первого директора школы Сергея Федорова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Имя Сергея Михайловича хорошо знакомо всем юргинцам. В начале XX века он возглавлял сельскую школу-пятилетку. Молодой учитель занимался масштабной культурно-просветительской работой, обучал грамоте, вел кружки художественной самодеятельности, организовывал внеклассную работу. За время свой деятельности внес большой вклад в развитие народного образования села. Погиб Сергей Федоров вместе с комсомольцами-активистами от рук бандитов в 1921 году. Спустя почти полвека Юргинская школа была названа его именем. Также в честь молодого директора назвали одну из улиц районного центра.

Открыли баннер в память о земляке на торжественной линейке. Участие в ней приняли депутат областной думы Александр Анохин, глава района Виктор Васильев, директор школы Владислав Пуртов, педагоги и учащиеся школы.

Отметим, что баннер размещен в рамках совместного проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев". Он направлен на патриотическое воспитание молодежи и предполагает оформление стен, фасадов и рекреаций учебных заведений в честь выдающихся земляков: фронтовиков, Героев Советского Союза, Героев соцтруда, деятелей науки, культуры, искусства.