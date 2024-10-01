  • 23 октября 202423.10.2024среда
  • USD96,5918
    EUR104,8660
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер юго-западный

Баннер с портретом первого директора разместили на фасаде Юргинской школы

Общество, 12:32 23 октября 2024

Администрация Юргинского района | Фото: Администрация Юргинского района

Юргинская средняя школа присоединилась к патриотическому проекту "Лица Героев". Фасад здания украсил баннер с изображением выдающегося земляка - первого директора школы Сергея Федорова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Имя Сергея Михайловича хорошо знакомо всем юргинцам. В начале XX века он возглавлял сельскую школу-пятилетку. Молодой учитель занимался масштабной культурно-просветительской работой, обучал грамоте, вел кружки художественной самодеятельности, организовывал внеклассную работу. За время свой деятельности внес большой вклад в развитие народного образования села. Погиб Сергей Федоров вместе с комсомольцами-активистами от рук бандитов в 1921 году. Спустя почти полвека Юргинская школа была названа его именем. Также в честь молодого директора назвали одну из улиц районного центра.

Открыли баннер в память о земляке на торжественной линейке. Участие в ней приняли депутат областной думы Александр Анохин, глава района Виктор Васильев, директор школы Владислав Пуртов, педагоги и учащиеся школы.

Отметим, что баннер размещен в рамках совместного проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев". Он направлен на патриотическое воспитание молодежи и предполагает оформление стен, фасадов и рекреаций учебных заведений в честь выдающихся земляков: фронтовиков, Героев Советского Союза, Героев соцтруда, деятелей науки, культуры, искусства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# патриотическое воспитание , Юргинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:54 23.10.2024150 тыс. рублей вручил победителям турнира по программированию Александр Моор
12:43 23.10.2024Тюменская "Ночь ремесел" станет традиционной
12:32 23.10.2024Баннер с портретом первого директора разместили на фасаде Юргинской школы
12:21 23.10.2024В Тобольске в "Менделеевской смене" участвуют более 1200 учеников