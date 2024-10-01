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На Ямале на руководителя вневедомственной охраны возбудили уголовное дело

Происшествия, 12:00 23 октября 2024

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На одного из руководителей вневедомственной охраны ЯНАО возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Начальник одного из подразделений филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ЯНАО по версии следствия привлекал подчиненных, снимая их с плановых дежурств, к проведению строительных и ремонтных работ в доме и на земельном участке, принадлежащих ему на праве собственности.

За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

РУФСБ России по Тюменской области

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# РУФСБ России по Тюменской области , уголовное дело

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