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Тюменская "Ночь ремесел" станет традиционной

Общество, 12:43 23 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Ночь ремесел здесь" планируют ежегодно проводить в Тюмени. Мероприятие прошло впервые в особняке купца Панкратьева в июне 2024 года.

"Мы попробовали его провести в этом году в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Мероприятие получило хорошую обратную связь. Планируем расширить проект, нарастить, укрепить, сделать традиционным. Это может войти в туристическую карту города, в культурный багаж, стать стимулом для мастеров показать себя и свое творчество", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектов, основатель ремесленного производства и бренда "Эбием" Альфия Кабирова.

Добавим, центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием" также проводит лекции для мастеров разных муниципалитетов региона. Проект стартовал в феврале и включает онлайн и оффлайн обучение.

"Недавно мы вернулись из села Ярково, где проводили лекции, обучали ремесленников маркетингу, продвижению в социальных сетях, предметной фотосъемке. Далее мы поедем в Нижнюю Тавду, в Тобольск и другие населенные пункты. К ним могут подключиться все желающие", - сказал директор Центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием", основатель кожевенной мастерской "Сладно" Андрей Щебельник.

Отметим, в онлайн-реестре ремесленников Тюменской области состоит более 460 участников, их число растет. Присоединиться к реестру и узнать актуальные новости можно по ссылке.

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