50 тысяч рублей выплатят пострадавшей от самокатчика пенсионерке из Ишима

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

50 тыс. рублей выплатят 67-летней пенсионерке из Ишима, которую сбил подросток на самокате.

В июне 2024 года 17-летний парень управлял электросамокатом и на тротуаре сбил женщину, отчего та получила множественные ушибы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него необходимых денежных средств – в субсидиарном порядке с его матери. После вступления в законную силу решения суда прокуратура проконтролирует его исполнение.