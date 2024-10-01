50 тысяч рублей выплатят пострадавшей от самокатчика пенсионерке из Ишима
Происшествия, 16:56 23 октября 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
50 тыс. рублей выплатят 67-летней пенсионерке из Ишима, которую сбил подросток на самокате.
В июне 2024 года 17-летний парень управлял электросамокатом и на тротуаре сбил женщину, отчего та получила множественные ушибы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него необходимых денежных средств – в субсидиарном порядке с его матери. После вступления в законную силу решения суда прокуратура проконтролирует его исполнение.