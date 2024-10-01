Тюменских школьников познакомят с особенностями юридической профессии в формате игры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профориентационный проект для школьников 8-11 классов "Академические уикенды – Weekend Academia" проводит Институт государства и права ТюмГУ. Новая встреча в формате деловой игры "Знаю свои трудовые права" состоится 26 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участников ждет общение с экспертами в области содействия трудоустройству и занятости, командная научно-деловая игра с элементами дискуссии и творческих заданий, изучение трудовых прав в интерактивной форме. Занятие пройдет по адресу: ул. Ленина 38, ауд. 406. Начало в 14 часов.

Предварительная регистрация на академические уикенды – здесь. Можно участвовать онлайн. Для этого нужно подключиться по ссылке Яндекс.Телемост. Возрастное ограничение: 16+.

Отметим, что проект открывает старшеклассникам возможности участвовать в различных интеллектуальных играх, квизах, батлах, встречах с экспертами, в интерактивных квестах, позволяющих понять особенности юридической профессии в современном мире. Также они могут познакомиться со студентами, преподавателями и выпускниками, достигшими высоких профессиональных успехов.

Участники академических уикендов смогут заработать бонусы, которые обменяют, в том числе, на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления.