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На “ИНФОТЕХе” в Тюмени заключили направленное на развитие городской среды соглашение

Общество, 18:04 23 октября 2024

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Соглашение о сотрудничестве с генеральным директором сервиса "2ГИС-Тюмень" Любовью Ивановой подписал глава города Максим Афанасьев на цифровом форуме "ИНФОТЕХ" 23 октября. Документ направлен на дальнейшее развитие городской среды.

Как написал в своем Telegram-канале Максим Афанасьев, по условиям соглашения, в геосервисе будет оперативно появляться информация обо всех изменениях в городе: о благоустройстве, строительстве дорог, а также о планируемых и уже произошедших перекрытиях улиц. Кроме того, в сервисе разместят сведения о предстоящих праздниках и событиях.

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Также соглашение включает взаимодействие в наполнении разделов "Интересное в городе" и "Туристические места" актуальной информацией, а также размещение данных о расположении нестационарных торговых объектов на территории Тюмени.

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# Максим Афанасьев , соглашение

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18:04 23.10.2024На “ИНФОТЕХе” в Тюмени заключили направленное на развитие городской среды соглашение