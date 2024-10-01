Эксперт объяснил, почему предпринимателям стоит делать ставку на высокотехнологичный экспорт

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Способность любой страны производить на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью является важнейшим показателем уровня развития ее экономики. Об этом заявил старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник (Нижегородская область), комментируя итоги Международного экспортного форума "Сделано в России", прошедшего в Москве.

"Такие высокотехнологичные экспортно ориентированные экономики являются в современном мире наиболее развитыми и обеспечивают высокие стандарты жизни своего населения, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Ориентация экономики на внешний рынок предопределяет необходимость производить продукцию соответствующую самым высоким мировым стандартам. Руководство нашей страны сделало стратегический выбор в пользу экспортной экономики не столько сырьевой, сколько высокотехнологической. Существенным компонентом этого выбора является его преимущественная ориентация на страны глобального Юга. Эти страны демонстрируют высокие темпы роста своих экономик. В силу этого, их внутренние рынки испытывают высокую потребнось в импортной продукции. Ситуативно ближайшие годы будут наиболее благоприятными для входа экспортеров на эти быстроразвивающиеся рынки".

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) собрал более 6 тыс. участников из 90 стран. Выступая на открытии форума, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что стратегический ориентир для нашей торговли - страны глобального Юга.

"Стагнация так называемых развитых экономик все равно привела бы к переориентации экспортных потоков. Санкции только подтолкнули к ускорению изменений. Эксперты оценивают, что за шесть лет этот макрорегион увеличит спрос почти на 400 трлн рублей", - отметил он.

По оценке главы кабмина, сферы возможного роста экспорта разнообразны: это, например, технологии атомной энергетики - источники света и тепла в домах. "Это и здоровье людей - лекарства и вакцины, медицинская техника и приборы. И современная мобильность в крупных городах и сельской местности - поезда и метро, автобусы и грузовики, вертолеты. Безопасные и качественные продукты. Органическая косметика.

Тюменскую область на форуме представляли главный специалист отдела внешних и межрегиональных связей управления инвестиций, продвижения и внешних связей Юлия Смелова и заместитель руководителя центра поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Альберт Курт.

"Несмотря на все внешние вызовы для экономики, мы наблюдаем положительную динамику экспортной деятельности. Правительство страны совместно с Российским экспортным центром, ассоциациями, общественными организациями, союзами и другими объединениями вырабатывают практические решения, оперативно разрабатывают новые меры поддержки, направленные на увеличение экспорта российских товаров и услуг. Такая форма работы дает результаты", – отметил Альберт Курт.