Роль портретов героев современности в патриотическом воспитании школьников оценил эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Муралы, посвященные героям современности, играют важную роль в воспитании патриотизма среди молодежи. Они помогают формировать у подрастающего поколения чувство гордости за свою страну и уважение к тем, кто защищает ее интересы, считает член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов.

"Такие изображения становятся частью культурного наследия, объединяя людей вокруг общих ценностей и историй", - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Напомним, в день воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями в школе поселка Московский Тюменского района открыли мурал, посвященный Александру Новикову. Он погиб, освобождая Авдеевку, посмертно был награжден орденом Мужества.

"Изображение стало символом патриотизма, вдохновляющим как молодежь, так и взрослых. Мурал не только украшает здание, но и служит напоминанием о важности сохранения памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Так школьники, участвующие в открытии муралов, получают уникальную возможность прикоснуться к истории, узнать больше о подвигах своих соотечественников", - отметил Сергей Кудряшов.

По его мнению, такие мероприятия способствуют развитию у детей чувства сопричастности и ответственности за будущее своей страны, учат ценить мир и единство, которые были завоеваны ценой больших жертв.