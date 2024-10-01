Менделеевка приглашает тюменцев на "Ночь искусств"
Общество, 15:53 25 октября 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева приглашает жителей областной столицы поучаствовать во Всероссийской акции "Ночь искусств", которая пройдет 4 ноября.
В библиотеке и её филиалах пройдет более 25 активностей. Все мероприятия бесплатные. На некоторые открыта предварительная запись, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.
Гостей ждут лекции, мастер-классы, экскурсии, выступления и викторины.