Тюменские эпидемиологи отметили 80-летие службы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80-летие санитарно-эпидемиологической службы Тюменской области отметили в научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Тюмени 25 октября. Участниками торжественного мероприятия стали сотрудники и ветераны организации, представители администрации города, вузов, областной и городской дум.

"Вам есть чем гордиться. Плеяда профессионалов заложила фундамент в работу СЭС, а результатом явились высокие показатели региона в различных рейтингах. Это показатели счастья, безопасности, комфортности жизни, в чем большая ваша заслуга", – отметил главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко.

Значение государственной структуры сложно переоценить. Роспотребнадзор постоянно "на передовой" борьбы с самыми опасными вирусами и заболеваниями. Особой вехой в новейшей истории стал коронавирус. Тогда в области открыли первый в России обсервационный госпиталь, был и первый опыт организации и внедрения лабораторной диагностики этой инфекции. Знания, профессионализм, самоотдача специалистов структуры позволили региону достойно справиться с этим серьезным испытанием, наладить эффективное межведомственное взаимодействие и удержать ситуацию под контролем, отметил в своем текстовом поздравлении губернатор региона Александр Моор.

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова добавила, что СЭС играет ключевую роль в охране здоровья населения.

"Перед нами много вызовов, не только ковид, но и та же корь, грипп или сезонная эпидемиологическая ситуация. Все это требует нашей слаженной работы. Вы всегда работаете на благо тюменцев, чтобы они были здоровы. И напомню, что в России сейчас реализуется проект по созданию санитарного щита. Это актуальное направление также требует вам в строю и включать свои профессиональные навыки и качества в разработку этого направления", - добавила она.

В ходе мероприятия сотрудникам и ветеранам санитарно–эпидемиологической службы вручили награды от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, правительства региона, администрации города, городской и областной думы. Кроме этого, знаком "За спасение города" в период чрезвычайной ситуации в Ишиме наградили коллектив Роспотребнадзора по Тюменской области и главного государственного санитарного врача по региону Галину Шарухо.

Виктория Макарова