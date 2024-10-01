ФК "Тюмень" сыграет дома второй кубковый матч против "Амкар-Пермь"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Шестой раунд "Пути регионов" FONBET Кубка России по футболу стартует матчем футбольного клуба "Тюмень" и команды "Амкар-Пермь", соперника определила жеребьевка. В случае победы тюменцам предстоит поединок с клубом РПЛ.

Как сообщает "Вслух.ру", для "Тюмени" это второй домашний кубковый матч подряд. В предыдущем команда на стадионе "Геолог" победила "Аланию" из Владикавказа по серии пенальти. На старте Кубка обыграла на выезде "Челябинск со счетом 2:0.

"Тюмень" и "Амкар-Пермь" сыграют во вторник, 29 октября, билеты есть в продаже.

Также в шестом раунде встретятся "Балтика" из Калининграда и "Урал" из Екатеринбурга, "Шинник" из Ярославля и "Чайка" из Песчанокопское, "Сочи" и "Спартак" из Костромы. Победители встретятся в седьмом раунде с командами Российской премьер-лиги.

Кроме того, в субботу, 26 октября, "Тюмень" встретит красноярский "Енисей" в рамках Мелбет-Первой лиги. Студенты смогут попасть на трибуны сектора "F" бесплатно, по студенческому билету. Поединок стартует в 19 часов.

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